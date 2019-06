Die dreijährige Stute Akribie hat unter Jockey Adrie de Vries das Diana-Trial auf der Pferderennbahn in Hoppegarten gewonnen. Mit zwei Längen Vorsprung siegte sie vor Satomi und Stex. Die Favoritin Whispering Angel kam nur als fünfte ins Ziel. Das Rennen in Hoppegarten galt als wichtige Vorprüfung für das zweitwertvollste deutsche Rennen - den Henkel-Preis der Diana am 4. August in Düsseldorf. Das Diana-Trial wird bereits seit 2009 in Hoppegarten ausgerichtet.