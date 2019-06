Bis zu 250 Millionen Euro. Kann Hertha mit so viel Geld auf einem Haufen überhaupt umgehen? Und was wenn das schief geht wie dereinst bei Tennis Borussia? Guido Ringel ringt spürbar nach Luft. Ein Kommentar

Hertha BSC verkauft fast die Hälfte seiner Anteile an den Finanzinvestor Lars Windhorst. Der Deal soll zunächst 125 Millionen Euro in die Kassen des Klubs bringen. Möglich ist eventuell sogar noch mehr, vielleicht sogar das Doppelte.

Tennis Borussia und die Göttinger Gruppe: Das war auch mal so ein Gau in Berlin, der implodierte und den Verein beinahe ausradierte.



Hertha glaubt aber nicht nur an das Gute in einem Lars Windhorst, sondern auch an das Gute im Geld. Um jeden Preis - im wahren Sinne des Wortes. Das Geld verheißt vor allem eines: weg mit dem Stillstand. Schon lange wirbt Blau-Weiß ja mit dem Slogan "Die Zukunft gehört Berlin". Das soll jetzt auf solide Füße gestellt werden.

Kein Leo Messi oder Neymar logischerweise, aber Spieler mit Klasse sollen schon her. Doch auch hier ist ein Feingefühl gefragt, das man im Umgang mit so viel Geld eigentlich erstmal lernen muss.

Ein langsamer Weg bergauf wäre mir lieber gewesen. Der Geld-Regen macht mir Angst. Denn ist er zu stark, kann einen die Masse auch leicht erschlagen.