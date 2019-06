Eine strahlte besonders, wann immer die Kamera sie einfing. Und sie hatte allen Grund dazu: Die neunte Auflage von "Berlin fliegt!" am Samstag war auch der Nachmittag der Lisa-Marie Kwayie. Auf dem Tempelhofer Feld erlebte die Top-Sprinterin der Neuköllner Sportfreunde ein Heimspiel, das perfekter kaum hätte laufen können. Team Deutschland holte sich den Pokal im Vier-Länderkampf, von der Tribüne gab es jede Menge Unterstützung von Freunden und Familie. Und als wäre das nicht schon genug, verbesserte die 22-jährige auch noch ihre persönliche Bestzeit. In 11,28 Sekunden raste sie über die blaue Bahn, die vor dem ehemaligen Flughafengebäude ausgerollt worden war. Es war wie gemalt - fast kitschig.

"Der Teamgeist ist sehr hoch. Wir haben alle Bock, so viele Punkte zu sammeln, wie es geht", hatte Kwayie schon zu Beginn des Wettkampfs im ZDF gesagt. Im Wissen um die Konkurrenz - jedoch auch die eigene Stärke: "Die USA und die Briten sind schon sehr gut. Ich glaube aber, wir haben es auch ganz schön drauf." Neben der Neuköllnerin zählten Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo, der Sprinter Kevin Krantz und Stabhochspringer Torben Blech zu der Mannschaft, die die Mission Titelverteidigung antrat.

Und das vor einer Kulisse, die - wie immer bei "Berlin fliegt!" - ein Highlight an sich war. Der Vier-Länderkampf fand schon vor dem Brandenburger Tor statt, zuletzt auch auf dem Alexanderplatz. Und nun, zum 70. Jahrestag der Luftbrücke, auf dem Tempelhofer Feld: Rund 1.200 Zuschauer waren gekommen und sorgten auf den temporären Tribünen für eine Atmosphäre, die Kwayie begeisterte. "Die Leute sind auch so nah dran. Das liebe ich immer bei 'Berlin fliegt!'. Es ist schön, dass die mal so einen Einblick kriegen in meine Disziplin."