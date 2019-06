Für Hertha bestritt der 1,91 Meter große Grujic in der abgelaufenen Spielzeit 22 Bundesligaspiele und erzielte fünf Treffer. Eine überzeugende Bilanz, die wohl noch besser ausgefallen wäre, hätte der vierfache Nationalspieler nicht immer wieder auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ex-Cheftrainer Pal Dardai adelte ihn zwischenzeitlich als "Herthas besten Mittelfeldspieler, seit ich in Berlin bin" - sprich: seit über zwei Jahrzehnten.

Grujic war die erste Verpflichtung von Jürgen Klopp als Liverpool-Coach. Im Januar 2016 zahlten die Reds für ihn rund sieben Millionen Euro an Roter Stern Belgrad. Der Serbe ist noch bis 2023 an den Champions-League-Sieger gebunden. Eine Entscheidung über seine Zukunft soll es nach dem Bericht in der kommenden Wochen geben.