Die Formel E macht auch im kommenden Jahr wieder Station in Berlin. Am 30. Mai 2020 werden die Fahrer bereits zum sechsten Mal in der Hauptstadt unterwegs sein. Dies geht aus dem am Freitagabend veröffentlichen Rennkalender hervor.

Seit der Premierensaison 2014/15 ist Berlin damit die einzige Stadt, in der die Elektroflitzer stets ihre Rennen ausgetragen haben. Vier Rennen fanden auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof statt, auf dem ein künstlicher Kurs errichtet wurde. 2016 rasten die Fahrer die Karl-Marx-Allee in Berlin-Mitte entlang.

Am 22. November 2019 beginnt die sechste Saison der Formel E in Saudi-Arabien. Insgesamt stehen 14 Rennen in zwölf Städten auf dem Programm. Das Saisonfinale findet am 26. Juli 2020 in London statt.