Das Land Brandenburg hat 60 Athleten in das sogenannte "Team Tokio" berufen. Die Mitglieder, die am Mittwoch in Potsdam bekannt gegeben wurden, werden ab sofort durch das Land, die Sporthilfe Brandenburg und den Landessportbund gefördert. Damit sollen sie die Chance auf eine bessere Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2020 in Japan haben. Das Paket beinhaltet laut einer Mitteilung "eine individuelle Förderung und eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit."