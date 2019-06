Niels Michalk von der LG Nord Berlin hat am Sonntag beim Potsdamer Schlösserlauf den Halbmarathon gewonnen. Der Ultra-Marathonläufer setzte sich in 1:13:49 Stunden durch. Bei den Frauen war Malin Pfäffle von den Laufpartnern Berlin in 1:29:13 Stunden die Schnellste.

Den 10-Kilometer-Lauf bei den Männern gewann Hannes Hähnel vom Berliner Team Green Rock Energy (33:32 min). Bei den Frauen kam Luisa Boschan von der LG Nord (36:35 min) als erste ins Ziel.