Der Potsdamer Kanute Sebastian Brendel hat bei den Europaspielen in Minsk die Bronzemedaille gewonnen. Der dreimalige Canadier-Olympiasieger landete im Einer-Finale über die 1.000 Meter am Mittwochvormittag auf dem dritten Rang. Zur Titelverteidigung fehlten Brendel, der 2015 bei den Europaspielen in Baku die Goldmedaille gewonnen hatte, 1.325 Sekunden auf den polnischen Sieger Tomasz Kraczor.

Sebastian Brendel sucht in der vorolympischen Saison damit weiterhin nach seiner Bestform. Über Jahre war Brendel in seiner Paradedisziplin im Einer-Canadier der absolute Favorit. In dieser Saison kam er bei den Weltcuprennen im polnischen Posen und in Dusiburg nur als vierter ins Ziel.

Am Mittwoch kämpfen noch drei weitere Boote des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) in

Finalläufen um Medaillen. Für die Kanuten gibt es bei den Europaspielen zugleich EM-Medaillen zu gewinnen. Bislang stehen für das deutsche Team eine Goldmedaille und vier Bronzemedaillen zu Buche.