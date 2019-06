Großer Erfolg für Maximilian Schachmann: Der 25-jährige Berliner hat am Sonntag bei den Deutschen Meisterschaften im Radsport den Titel im Straßenrennen gewonnen. Nach 181,1 Kilometern siegte er in einer Hitzeschlacht auf dem Sachsenring vor seinen Teamkollegen Marcus Burghardt und Andreas Schillinger. Es war somit ein Dreifach-Triumph für den Rennstall Bora-Hansgrohe.

Mit dem Sieg von Schachmann setzte sich eine Serie fort: Für die Equipe von Bora-Hansgrohe war es der vierte DM-Titel in den vergangenen fünf Jahren. Erstmals besetzte das Team aus Raubling bei Rosenheim das komplette Podium. "Wir haben super harmoniert und sind bis zum Ende wie in einem Mannschaftszeitfahren gefahren", lobte Schachmann im Gespräch mit dem Sport-Informationsdienst (SID).

Schachmann darf nun bei der Tour de France, die am 6. Juli beginnt, das Leibchen mit dem schwarz-rot-goldenen Brustring tragen - und das gleich bei seiner ersten Teilnahme an der Rundfahrt. "Ich werde das Trikot mit Ehren das nächste Jahr tragen, es ist für mich auch eine Zusatzmotivation für die Tour", sagte er.

Am Samstag hatte Bora-hansgrohe Nominierung des Berliners in das achtköpfige Aufgebot offiziell bekanntgegeben. Schachmann soll seinem Tour-Debüt Teamkollegen Emanuel Buchmann helfen, der einen Platz unter den Top zehn anpeilt, will aber auch eigene Chancen suchen.