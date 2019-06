Die deutschen Zeitfahr-Meisterschaften in Spremberg am 28. Juni finden ohne die Cottbuserin Trixi Worrack statt. Die dreimalige deutsche Zeitfahr-Meisterin wurde am Mittwoch bei der 6. OVO Energy Women's Tour in Großbritannien in einen Massensturz verwickelt und musste daraufhin im Gesicht genäht werden. "Ich muss mich jetzt erstmal körperlich und mental erholen und werde die Meisterschaften nicht fahren", sagte die 37-Jährige am Donnerstag.