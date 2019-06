Energie Cottbus kann auch in der Regionalliga auf Felix Geisler bauen. Man habe sich mit dem 22-jährigen offensiven Mittelfeldspieler auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt, teilte der Verein am Freitagnachmittag kurz vor Beginn der Mitgliederversammlung mit.

"Felix ist ein Junge aus der Region und hat eine ganz besondere Beziehung zum FC Energie. Das merkt man jeden Tag, im Training, im Spiel und neben dem Platz", wird Cottbus-Coach Claus-Dieter Wollitz auf der Homepage des Vereins zitiert. "Wir wissen, was er drauf hat und sind froh, dass wir in unserem Team für die kommende Saison mit ihm planen können."

Geisler spielt - eine Phase beim FSV Zwickau in der Saison 2016/17 ausgenommen - bereits seit der U10 für die Lausitzer. In der vergangenen Drittliga-Saison lief er 27 Mal für die Cottbuser auf. Dabei gelangen ihm drei Tore und zwei Vorlagen. Zudem war er einmal im Landespokal erfolgreich. Im Achtelfinale in Fürstenwalde erzielte er den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg.