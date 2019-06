Kurz vor dem Trainingsstart hat Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin den niederländischen Angreifer Sheraldo Becker verpflichtet. Der 24 Jahre alte Offensivspieler erhält bei den Köpenickern einen Vierjahresvertrag bis Ende Juni 2023. Dieser gilt auch für die 2. Bundesliga.

Rechtsfuß Becker spielt hauptsächlich als Rechtsaußen, kann aber auch als Mittelstürmer oder auf der linken Außenbahn eingesetzt werden. Becker kommt vom ADO Den Haag aus den Niederlanden nach Berlin. In der Eredivisie stand er in der vergangenen Saison in 33 Spielen auf dem Rasen, erzielte sieben Treffer und bereitete zehn Tore vor. Den Haag beendete die Saison als Siebter.