Porträt | Berliner Tennistalent Santa Strombach - "Ich möchte die Nummer eins werden"

23.06.19 | 09:22 Uhr

Bis zu vier Stunden trainiert Santa Strombach am Tag. Die 17-jährige Berlinerin will hoch hinaus in der Tenniswelt. Auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß soll der Grundstein für Grand-Slam-Siege gelegt werden - und am Wochenende gab es dort einen großen Doppel-Erfolg.

Santa Strombach ist nicht der Typ, der klare Ansagen scheut. Ganz und gar nicht. "Ich möchte auf jeden Fall Mal die Nummer eins werden", sagt sie. Punkt. Und sie lässt diese großen Worte fast so klingen, als sei das eigentlich das Selbstverständlichste auf der Welt. Die 17-jährige Berlinerin mit den langen blonden Haaren weiß, was sie will. Von ihrem Heimatverein LTTC Rot-Weiß soll es hinaus gehen auf die ganz großen Tennis-Bühnen. Vom Sandplatz hinter den S-Bahn-Gleisen im Grunewald auf die Center Courts der Grand-Slam-Turniere.

Echte Tennisfamilie

Es ist eine Sehnsucht, die in der Familie liegt. Angefangen hat alles bei Vater Armand. Er spielte für Lettland im Davis Cup, wurde gleich fünf Mal Berliner Meister - und hat nicht nur Santa infiziert, sondern auch ihren zwei Jahre älteren Bruder Robert. Die Geschwister gehen gemeinsam ihren Weg, der sie beide nach oben führen soll. Unzertrennlich, aber doch sehr unterschiedlich. "Sie hat das Talent, ich hingegen bin der Arbeiter", sagt Robert. Und lacht. "Wir pushen uns immer gegenseitig bis zum Limit und darüber hinaus. So muss es halt sein. Sonst kommt man nicht weiter." Für Santa ist Robert auch ein Vorbild. Er setzt als Profi bereits voll auf die Karte Tennis. Der Sprung unter die Top 600 der Welt war der zwischenzeitliche Lohn. "Ich will auf jeden Fall mitziehen und das gleiche erreichen wie er", sagt sie. Doch momentan ist da auch noch die Lernerei. An der Eliteschule des Sports im Olympiapark geht es für die 17-Jährige nicht um Punkte für den Sieg auf dem Platz, sondern für das Abitur. Ein Muss, auch wenn es Santa manchmal schwerfällt. "Schule ist jetzt zurzeit nicht so wichtig für mich", sagt sie - und: "Ich versuche schon, sehr viel dafür zu lernen und meine Klausuren gut zu schreiben. Aber Tennis ist klar die Nummer eins."

Frühes Aus im Einzel, Titel im Doppel

Dass auf dem Weg in die Spitze Rückschläge und Erfolge oft ganz eng beeinander liegen, zeigte sich erst jüngst wieder. Für die Internationale Deutsche Jugendmannschaft, die bis Sonntag auf der Anlage des LTTC stattfindet, hatte sich Santa viel vorgenommen. "Ich möchte gut für mich selber spielen und so weit wie möglich kommen", hatte sie vor Turnierstart gesagt - um dann offensiver hinzuzufügen: "Ich will auf jeden Fall ins Finale einziehen - das ist schon seit vielen Jahren mein Traum." Mit einem Triumph im Einzel hätte sie gar in der Reihe von Steffi Graf, Boris Becker oder Ivan Lendl gestanden, die als junge Sportler im Grunewald gewannen. Doch es lief zunächst nicht wie erhofft. Bereits in Runde zwei war bei ihrem Heimspiel Schluss. 5:7, 2:6 verlor sie gegen Daniella Dimitrova aus Bulgarien. Realität wurde der erhoffte Endspiel-Einzug trotzdem. Im Doppel. An der Seite von Angelina Wirges siegte und siegte sich Santa bis ins Finale im Steffi-Graf-Stadion. Am Samstag triumphierten die beiden dann auch gegen das an Nummer eins gesetzte Duo Marta Custic/Taisya Pachkaleva - und holte so den Titel.

Es sind Momente, die zeigen, was für ein Potenzial in der 17-Jährigen steckt. Sie werden Jörg Zimmermann bestärken. Er ist Santas Förderer beim LTTC - und überzeugt, dass ihr der große Wurf gelingen kann. "Ich denke, nicht nur nationale, sondern auch weltweite Spitze ist möglich. Es ist vielleicht ein bisschen zu früh, das zu sagen. Aber zumindest internationales Format und Turniere auf dem Niveau sind drin. Und dann schauen wir mal, wie weit die Reise geht."

Highlight? Australian Open!

Im vergangenen Jahr gewann sie die U18-Hallenmeisterschaft der Damen in Berlin. International war die 17-Jährige bereits auf Turnieren in den Niederlanden, Griechenland, der Türkei oder Tunesien vertreten. Ein Anfang ist also gemacht. Aber auch noch reichlich Schritte zu gehen, damit der große Traum vom Center Court tatsächlich in Sichtweite gerät. Tatsache ist: Santa wird alles dafür geben. Sie hat den nötigen Biss. Auf dem Platz oder im Kraftraum. Meist mit ihrem Bruder an der Seite. Einen Ort für ersten Grand-Slam-Sieg hat sie sich jedenfalls auch schon ausgemalt. "Australian Open. Auf dem Hardcourt. Das ist einer meiner Lieblingsplätze."

