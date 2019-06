Bild: imago/Hasenkopf

Finalistin von 2013 - Wimbledon: Lisicki scheitert in der Qualifikation

27.06.19 | 20:18

Die Berliner Tennisspielerin Sabine Lisicki ist in der Qualifikation zum Grand-Slam-Turnier in Wimbledon ausgeschieden. In der dritten und letzten Qualifikationsrunde verlor die 29-Jährige am Donnerstagnachmittag mit 6:0, 4:6 und 4:6 gegen die Niederländerin Lesley Kerkhove.



Schwacher erster Aufschlag und zu viele Fehler

Dabei ging das Spiel für Lisicki durchaus gut los: Im ersten Satz dominierte die Berlinerin ihre Gegnerin deutlich und gewann trotz Schwächen im ersten Aufschlag den Durchgang mit 6:0. Danach häuften sich bei der Deutschen aber die vermeidbaren Fehler, ganze 17 davon unterliefen ihr im zweiten Satz, vor allem die Vorhand war in dieser Phase ein Problem. So unterlag Lisicki nach 1 Stunde und 44 Minuten in drei Sätzen. Ihre Gegnerin Lesley Kerkhove qualifizierte sich mit dem Sieg zum ersten Mal in ihrer Karriere für die Hauptfeld von Wimbledon.



Wildcard wegen Finalteilnahme 2013