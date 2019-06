Damen-Tennisturnier in Berlin geplant

Findet in Berlin bald wieder ein großes Tennisturnier statt? Spekulationen über die Rückkehr einer Veranstaltung gibt es schon lange. Nun werden die Pläne für ein Rasen-Turnier zur Vorbereitung auf Wimbledon konkreter.

Auf der Tennisanlage im Grunewald finden aktuell die Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaften statt. Die Teilnehmer kommen mit großen Hoffnungen nach Berlin - denn in der Vergangenheit wurden aus den Siegern wahre Champions.

Aufschlag in eine große Zukunft

Internationale Deutsche Jugendmeisterschaften in Berlin

Auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß Berlin, auf dem zwischen 1979 und 2008 die German Open ausgetragen wurden, könnten künftig wieder Profi-Spieler aufschlagen. "Wir sind

seit Monaten in Gesprächen mit Vertretern des Clubs, mit der WTA und mit Wimbledon. Berlin ist ein absolut interessanter Kandidat", sagte der Österreicher Edwin Weindorfer am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Weindorfer ist mit seiner Vermaktungsagentur Emotion unter anderem Lizenzinhaber des aktuell auf Mallorca stattfindenden Damen-Turniers. Auch die Herren-Veranstaltung auf dem Stuttgarter Weissenhof liegt in der Verantwortung des Turnierdirektors aus Graz.

"Wir sind dabei, für das Turnier auf Mallorca einen anderen Schauplatz zu suchen, weil wir dort andere Pläne haben. Wenn wir diese Lizenz nach Berlin transferieren können, wäre das eine gute Lösung", wird Weindorfer zitiert. Eine Entscheidung darüber soll Anfang Juli während des Rasenklassikers in Wimbledon getroffen werden. Die Mitglieder des Vereins müssten allerdings einer Umwidmung der Anlage von Sand auf Rasen zustimmen.