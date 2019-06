Die deutschen Tischtennis-Damen, um die für den ttc berlin eastside startende Xian Shiaona, haben bei den Europaspielen in Minsk den Team-Wettbewerb gewonnen und sich damit für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio qualifiziert. Die Frauen von Bundestrainerin Jie Schöpp setzten sich am Samstag im Finale gegen Rumänien glatt mit 3:0 durch.



Das erste Duell entschieden Shan Xiaona und Nina Mittelham gegen Elizabeta Samara/Daniela Dodean mit 3:2 Sätzen für sich. Han Ying, die zuvor schon die Einzelkonkurrenz gewonnen hatte, behielt mit 3:1 gegen Bernadette Szocs die Oberhand. Shan Xiaona sorgte dann mit dem 3:1 gegen Dodean für die vorzeitige Entscheidung in dem auf fünf Duelle angesetzten Finale.