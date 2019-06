Der Beliner Bahnrad-Weltmeister Roger Kluge wird zum dritten Mal bei der Tour de France an den Start gehen. Das teilte der 33 Jahre alte Radprofi am Dienstag auf Twitter mit. "Ich bin sehr glücklich, von meinem Team Lotto Soudal nominiert zu sein und freue mich auf den Start in Brüssel", sagte er in einer kurzen Videobotschaft.