Es ist nicht ihr erstes großes Turnier - und da ein Teil ihrer Familie in Frankreich lebt, hat Johanna "Jojo" Elsig bei der Frauen-WM ab Freitag sogar so etwas wie einen Heimvorteil. Die Verteidigerin von Turbine Potsdam soll der Nationalmannschaft zum Titel verhelfen.

Elsig, die von allen nur "Jojo" gerufen wird, nimmt zum ersten mal an einem großen Turnier teil. Die WM in Frankreich könnte sie sogar fast als Heimspiel bezeichnen: "Ich habe Familie in Frankreich, südlich von Toulouse und in Paris."

Johanna Elsig kann also auf familiäre Unterstützung bauen, jedenfalls im Stadion. Für einen Besuch in der französischen Hauptstadt oder bei den Verwandten nähe der Grenze zu Spanien wird die Fußballerin kaum Zeit haben. Das erste Quartier der deutschen Nationalmannschaft befindet sich in Rennes in der Bretagne. Danach wechselt das Team die Unterkunft und macht dort Station, wo sie ihr nächstes Gruppenspiel bestreiten muss.



Die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg setzt auf die Spielerin von Turbine Potsdam. "Jojo, Johanna Elsig, ist für uns ein Spielertyp, wo ich glaube, dass wir den bei der WM brauchen." Die Teamchefin bezeichne Elsig immer so ein bisschen als Leuchtturm, nicht nur wegen ihrer Körpergröße, sondern weil sie einfach physische Attribute einbringe, die es im Spiel bräuchte. Und die wären: Kompromisslose Zweikampfführung, starkes Kopfballtiming und ein gutes Aufbauspiel. Diese Eigenschaften machten Elsig zu einem der größten Talente im deutschen Frauenfußball. Zwei Kreuzbandrisse verhinderten allerdings den internationalen Durchbruch. Jetzt möchte sie ihren Teil dazu beitragen, dass die deutsche Frauen nach zwölf Jahren wieder einen WM-Titel holen.