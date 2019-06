Bianca Schmidt ist fast schon eine Exotin, mit ihren 29 Jahren. Nach der ersten Trainingseinheit von Turbine Potsdam am Montagnachmittag dehnt sich die zweimalige Europameisterin, umringt von ihren Teamkolleginnen. Die sind gerade erst volljährig - wenn überhaupt. "Ich fühle mich immer noch wohl", sagt Schmidt. "Es ist nicht so, dass ich mir denke: 'Oh Gott, wieso sind die alle zehn Jahre jünger.'" Und sie ergänzt: "Und was das Athletische angeht, mache ich hier einigen auch immer noch was vor." Wie zum Beweis tanzt dabei das Löwen-Tattoo der Abwehrspielerin auf ihrem durchtrainierten Oberarm.

Das Alter? Nebensache. Die Erfahrung: Gold wert. Neben den zwei EM-Titeln gewann Schmidt zwei Mal die Champions League, wurde vier Mal Deutscher Meister, fast 200 Mal spielte sie in der Bundesliga. Gerade erst hat Schmidt ihren Vertrag in Potsdam verlängert. Von ihrer Routine sollen die jungen Turbinen profitieren "Ich kann ein Spiel gut lesen, da gebe ich den anderen natürlich gerne Tipps. Zum Beispiel, welche Laufwege wichtig sind."