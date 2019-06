Turner Lukas Dauser könnte die Heimweltmeisterschaften im Oktober in Stuttgart verpassen. Der 26-Jährige, der am Stützpunkt in Berlin trainiert, hat sich am Dienstag beim Trainingslager in Kienbaum am Barren einen Mittelhandknochen gebrochen.

Der Barrenspezialist und frühere Vize-Europameister hat sich die Verletzung am rechten Ringfinger zugezogen. Eine Operation ist für Donnerstag geplant. "Auch wenn meine Ziele damit für dieses Jahr in weite Ferne gerückt sind, werde ich alles daransetzen und versuchen, schnellstmöglich wieder zurückzukommen, um das derzeit scheinbar Unmögliche zu schaffen", so Dauser.