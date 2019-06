Nach dem zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel bei der Europameisterschaft in Italien hat Deutschland nun vor dem letzten Gruppenspiel gegen Österreich am Sonntag beste Chancen auf die K.o.-Runde und damit auf die Olympia-Qualifikation. Aber der Auftritt hatte Signalwirkung darüber hinaus: Es war ein beeindruckendes Statement an die Titel-Konkurrenz.

Der Schlusspunkt gehörte einem Herthaner: In der zweiten Minute der Nachspielzeit erzielte Arne Maier am Donnerstagabend mit einem Distanzschuss den 6:1 (3:0)-Endstand für die deutsche U21-Nationalmannschaft gegen Serbien. Es war ein Treffer der Marke Traumtor - und er passte zu der überragenden Leistung, die die Mannschaft von Stefan Kuntz gezeigt hatte.

Das DFB-Team präsentierte sich gegen die vor dem Turnier hoch gehandelten Serben um Top-Stürmer Luka Jovic von Eintracht Frankfurt spielfreudig und ballsicher. Der erneut starke Augsburger Marco Richter brachte die deutsche Elf in Führung (16. Minute) und bereitete den zweiten Treffer durch Luca Waldschmidt vom SC Freiburg vor (30.).

Erneut Waldschmidt (37./80.) und Mahmoud Dahoud (69.) erhöhten auf 5:0. Nachdem Andrija Zivkovic per Foulelfmeter noch auf 1:5 (85.) verkürzt hatte, folgte der Auftritt des Arne Maier. Nach einer Ecke kam er an den Ball, machte ein paar Schritte Richtung Strafraum, schoss - und der Ball flog unhaltbar zum 6:1 vor 9.837 Zuschauern ins rechte Eck (90.+2). Der Hertha-Profi, der gegen Dänemark noch in der Startelf gestanden hatte, war erst in der 66. Minute für Maximilian Eggestein eingewechselt worden.