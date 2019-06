Fußball-Bundesligist Union Berlin verstärkt seine Defensive in der neuen Saison mit Keven Schlotterbeck.

Der 22-Jährige wechselt für ein Jahr auf Leihbasis vom Ligakonkurrenten SC Freiburg nach Berlin-Köpenick. Das teilte der Aufsteiger am Samstag mit. Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert bezeichnete den Innenverteidiger als "Wunschspieler auf dieser Position".

Unterdessen ist Union als erster der beiden Berliner Bundesligisten in die Vorbereitung auf die kommende Saison gestartet. Trainer Urs Fischer bat die Profis des Aufsteigers am Samstagmorgen am Stadion An der Alten Försterei zur ersten offiziellen Trainingseinheit. Zum Auftakt waren noch nicht alle Spieler dabei, da einige Profis wie der polnische Torhüter Rafal Gikiewicz nach Einsätzen mit ihren Nationalteams noch Urlaub bekommen haben.

Hertha BSC beginnt erst am Montagnachmittag mit dem Training.