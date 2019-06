Die Freudentränen sind getrocknet, die Feierlichkeiten verdaut: Die Spieler des 1. FC Union Berlin befinden sich im wohlverdienten Sommerurlaub. Doch der wird für die Aufsteiger nicht sonderlich lang. Schon am 29. Juni will Trainer Urs Fischer seine Köpenicker Jungs zur Vorbereitung auf die erste Bundesligasaison der Vereinsgeschichte auf dem eigenen Trainingsgelände begrüßen. Nur einen Tag später geht es auf Reisen: Vier Tage geht es in Kurztrainingslager im brandenburgischen Bad Saarow (30. Juni bis 3. Juli).

06.07.2019 (15:30 Uhr): Saisonauftakt im Stadion An der Alten Försterei mit Testspiel 1. FC Union gegen Bröndby IF

Offiziell eröffnet wird die Saison traditionell mit einem Freundschaftsspiel im Stadion An der Alten Försterei. In diesem Jahr wird Anfang Juli der dänische Klub Bröndby IF der Gegner sein.

Das Sommertrainingslager ist vom 8. bis 18. August in Windischgartsen in der Region Oberösterreich angesetzt. In der Alpenrepublik wird es am 13. Juli gegen den FC Blau-Weiß Linz und vier Tage später gegen den First Vienna FC weitere Testspiele für den Bundesliga-Neuling geben.