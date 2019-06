imago/Contrast Video: Abendschau | 29.06.2019 | 19:30 Uhr | Jörg Hellwig | Bild: imago/Contrast

Trainingsauftakt beim 1. FC Union - "Es ist gut angelaufen"

29.06.19 | 16:14 Uhr

Gut einen Monat nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte rollt der Ball in Köpenick wieder: 26 Profis waren beim Trainingsauftakt des 1. FC Union dabei, darunter sieben der acht Neuzugänge. Sie alle haben ein Ziel: den Bundesliga-Klassenerhalt.



Es war heiß. Knapp 30 Grad. Der Rasensprenger auf dem Trainingsplatz gleich neben dem Stadion An der Alten Försterei lief im Dauereinsatz. Die Wasserstrahlen schossen Richtung gleißende Mittagssonne. Soweit, so sommerlich normal. Doch das ruhige Idyll - es fand in Köpenick am Samstagvormittag sein jähes Ende. Bepackt mit Ballsäcken, Trinkflaschen, Trainingshütchen und Co betraten die Spieler des 1. FC Union - gut einen Monat nach dem Relegationsrückspiel gegen den VfB Stuttgart (0:0) - wieder den grünen, frisch gemähten Rasen. Erstmals in der Vereinsgeschichte als Erstligist.

Urs Fischer beäugt seine 26 Akteure.

"Wir wissen, dass jetzt Arbeit angesagt ist", sagte Kapitän Christopher Trimmel und lächelte verschmitzt. "Aber wir freuen uns drauf." Die Bälle rollen wieder bei den Eisernen - mindestens genauso temporeich, wie die Schweißperlen beim Trainingsauftakt der Köpenicker. "Wir freuen uns auf die erste Liga - aber jetzt müssen wir erstmal sechs Wochen arbeiten und feilen", warf Union-Coach Urs Fischer, bestens gelaunt und voller Tatendrang, den Blick auf die mit Sicherheit kräftezehrende Vorbereitung. Ein arbeitsreicher Sommer steht dem 1. FC Union bevor - da sind sich alle einig. Also, keine Zeit verlieren. Es ging, ohne lange Vorreden, direkt ran an den Ball. Koordinations- und Technikübungen - aber vor allem konzentrierte Gesichter bei allen Profis.

Abdullahi darf nicht ausreisen

Alle seine Schäfchen hatte Union-Coach Urs Fischer für die 90-minütige Premieren-Einheit in dieser Spielzeit noch nicht beisammen. Den Nationalspielern um den polnischen Keeper Rafal Gikiewicz und den Schweden Sebastian Andersson wurde verlängerter Urlaub gewährt. Auch Neuzugang Marcus Ingvartsen, der für Dänemark an der U21-Europameisterschaft in Italien teilnahm, wird erst kommende Woche zum Team stoßen. Zusätzlich vermisste der Trainer Flügelstürmer Suleiman Abdullahi: "Ich hoffe, er kommt so schnell wie möglich", sagte Trainer Fischer.

Aufgalopp zur Mission Klassenerhalt.

Der Nigerianer hatte Probleme mit seinem Reisepass - durfte aus seinem Heimatland nicht ausreisen. "Es hat mit den Formalitäten zu tun", erklärte der Schweizer Chef. Wann Abdullahi nach Deutschland zurückkehren könne, stünde noch nicht fest.

Alle Augen auf Anthony Ujah

26 Profis galt es für Trainerteam und Presse zum Trainingsauftakt zu inspizieren - und trotzdem richtete sich wohl das Gros der Augenpaare auf einen Mann. Mit dynamischen Bewegungen übersprang Anthony Ujah kleine Hindernisse, bekam den Ball und ließ sofort klatschen. Der bullige Stürmer ist der namhafteste der bislang acht eingetüteten Neuzugänge. Ob er zum Königstransfer werden wird, muss sich im Verlaufe der Saison zeigen. Der 28-Jährige kommt mit der Empfehlung von 27 Bundesligatoren (109 Spiele) für Bremen, Mainz und Köln in die Hauptstadt. "Ich habe von allen nur Positives über Union gehört", erzählt der Nigerianer und wirkt dabei fast etwas schüchtern. "Die Fans sind sehr emotional - ein bisschen wie in Köln."

Spätestens mit der Verüflichtung von Ujah ist der heiße konkurrenzkampf im Angriff ausgebrochen. Allein auf der Mittelstürmerposition hat Trainer Urs Fischer mit Polter, Anderssson und eben Ujah drei verdiente Torjäger zur Auswahl. "Konkurrenzkampf ist immer gut", schmunzelt Anthony Ujah. "Ich werde hart arbeiten, um bei Union erfolgreich zu sein."

"Wir wollten besser aufgestellt sein, als in der letzten Saison. Das sind wir jetzt", gibt sich der Coach zufrieden. Wie aktiv Union noch auf dem Transfermarkt sein wird - dazu wollte sich wenig überraschend niemand wirklich äußern. Aber ein Großteil des Teams stehe bereits, war zu hören.



"Die Jungs kamen fit aus dem Urlaub"

Blieb an diesem ersten Trainingstag also nur noch die Frage nach der aktuellen Fitness zu klären. "Es ist gut angelaufen. Die Jungs kamen wirklich sehr fit aus den Ferien

zurück", gab sich Urs Fischer zufrieden und verwies auf die guten Ergebnisse der Fitness-Tests am Donnerstag und Freitag: "Das ist ein erstes positives Zeichen. Ich freue mich jetzt auf alles, was noch kommt." "Nach den Feierlichkeiten waren die ersten Läufe ein bisschen anstrengender als sonst", sagte Kapitän Christopher Trimmel. Die Schweißperlen werden in den kommenden Wochen weiter laufen. Am Sonntag geht es ins Kurztrainingslager ins Brandenburgische Bad Saarow. Die Fans können ihre Stars erstmals am 6. Juli bejubeln - zur offiziellen Saisoneröffnung kommt der dänische Topklub Bröndby IF zum Testspiel ins Stadion An der Alten Försterei. Es wartet viel Arbeit auf die Berliner - um die Mission Klassenerhalt in der ersten Bundesligasaison der Vereinsgeschichte zu packen. Im ersten Ligaspiel trifft Union Zuhause auf RB Leipzig.

