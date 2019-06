Im Deutschen Volleyball-Pokal der Männer kommt es wie schon im vergangenen Jahr zu einem Berlin-Brandenburger Duell. Bei der Auslosung der Achtelfinalpartien am Freitag bekam der deutsche Meister BR Volleys die Netzhoppers Königs Wusterhausen zugelost. Im vergangenen Jahr siegten die Berliner in diesem Duell im Viertelfinale.

Die Frauen vom SC Potsdam treffen in der ersten Hauptrunde auf den USC Münster. Die Achtelfinalpartien werden am 2. und 3. November ausgespielt, bis Mitte Dezember werden dann die Finalisten ausgespielt. Die Finals der Männer und Frauen finden am 16. Februar in Mannheim statt.

2018/19 scheiterten die Potsdamerinnen im Halbfinale am späteren Sieger Schwerin, die BR Volleys schafften es im Pokal ebenfalls nur unter die letzten Vier und verloren dort überraschend gegen Lüneburg.