Die Damen-Mannschaft der Wasserfreunde Spandau nimmt erst seit dem vergangenen Herbst am Spielbetrieb teil und konnte nun sensationell in ihrer ersten Wettkampfsaison das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg feiern. Das erste Spiel hatten die Wasserfreundinnen noch verloren (8:9), glichen am Samstag aber aus (12:8) und erzwangen so das entscheidende dritte Spiel der Serie.

Das gewann die Mannschaft von Kapitänin Belen Vosseberg deutlich. Vosseberg war mit vier Treffern erfolgreichste Werferin der Spandauer. Herausragende Spielerin der Uerdingerinnen war Gesa Deike mit ebenfalls vier Treffern. Die Niederlage ihrer Mannschaft verhindern konnte sie nicht.

Den Spandauerinnen gelingt durch den Sieg das Novum, dass Männer und Frauen des gleichen Vereins in einem Jahr den Titel holen. Das Männer-Team hatte sich vor einer Woche gegen Waspo Hannover durchgesetzt und so den Meistertitel errungen.