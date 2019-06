Die Wasserballer des OSC Potsdam haben sich die Bronzemedaille in der Bundesliga gesichert. Die Brandenburger gewannen am Samstagabend knapp mit 10:9 (3:4, 1:0, 3:4, 3:1) beim ASC Duisburg - und schafften damit in der Best-of-Three-Serie das entscheidende 2:0. Durch den Sieg wiederholt das Team von Trainer Alexander Tchigir den Erfolg aus dem Vorjahr. Es ist die zweite Medaille der Vereinsgeschichte im Herrenbereich für den Verein.