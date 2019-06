Die Wasserball-Frauen von Spandau 04 haben dem Druck standgehalten - und ein Entscheidungsspiel in den Meisterschafts-Playoffs gegen Bayer Uerdingen erzwungen. Sie gewannen die zweite Finalpartie am Samstag mit 12:8 (5:0, 1:1, 3:2, 3:5). Damit glichen sie nach der überraschenden 8:9-Heimniederlage zum Auftakt in der Best-of-Three-Serie aus. Wer in der dritten Partie am Sonntag (13 Uhr) in Uerdingen triumphiert, ist neuer Meister.