Basketball-Vizemeister Alba Berlin arbeitet weiter am Kader für die neue Saison. Die Albatrosse gaben am Sonntag die Verpflichtung des ehemaligen NBA-Profis Tyler Cavanaugh und die Trennung von Publikumsliebling Dennis Clifford bekannt.

Clifford, der in zwei Jahren auf 112 Spiele für Alba kam, spielte in den letzten Monaten der abgelaufenen Saison kaum noch eine Rolle im Team von Aito Reneses. Nun muss der extrovertierte Center, der bei Mannschaft und Fans äußerst beliebt war, Berlin verlassen.

Der neue Mann, Tyler Cavanaugh könnte sportlich einen Teil von Cliffords Aufgaben übernehmen. Der 25-jährige Amerikaner ist 2,06 Meter groß und kann als Power Forward und Center zum Einsatz kommen. "Tyler wird sehr gut zu uns passen, weil er sehr variabel ist", sagte Albas Sportdirektor Himar Ojeda zur Neuverpflichtung.

Cavanaugh stand, wie der zuletzt verpflichtete Schwede Eriksson, bereits in der NBA bei den Atlanta Hawks unter Vertrag. Im Gegensatz zum Schweden, der nur von Atlanta gedraftet wurde aber nie dort spielte, kam Cavanaugh sogar in der nordamerikanischen Profiliga NBA zum Einsatz. Immerhin 50 Spiele absolvierte der "Big Man" für die Hawks und Utah Jazz. Zuletzt spielte er allerdings nur noch in der Entwicklungsliga G-League.