Die neue Saison der Basketball-Bundesliga beginnt am 24. September und Alba Berlin wird dann nicht dabei sein. Der deutsche Vizemeister startet erst am zweiten Spieltag, das zeigt der vorläufige Spielplan, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Weil die Ligaorganisation dem Aufsteiger Nürnberg Falcons aus wirtschaftlichen Gründen die Lizenz verwehrt hat, spielen in dieser Saison nur 17 Teams, so dass an jedem Spieltag eine Mannschaft spielfrei hat. Das führt zu diversen Komplikation in der Terminplanung.

Alba hat dadurch zuerst drei Heimspiele: Am 28. September um 18 Uhr haben die Berliner ihr erstes Pflichtspiel gegen Würzburg, ausnahmsweise in der Max-Schmeling-Halle. Es ist das Pokal-Achtelfinale. Am Mittwoch dem 2. Oktober wird dann der fünfte BBL-Spieltag für Alba kurzerhand vorgezogen: Es geht gegen Vechta. Zwei Tage später startet das Team dann in die europäische Königsklasse: Zum ersten Euroleague-Spieltag kommt Zenit St. Petersburg in die Arena am Ostbahnhof.

Den offiziell zweiten Spieltag, nach dem Heimauftakt dann regelgerecht auswärts, erleben die Berliner bei ihren Herzensgegnern aus Bamberg. Im Fränkischen hatten sie vergangenene Saison das Pokalfinale verloren. Am Sonntag, 6. Oktober (18 Uhr), dürfen die Fans in die Bamberger Arena strömen. Die Hauptrunde der 54. BBL-Spielzeit endet am 2. Mai 2020. Die Play-offs beginnen am 7. Mai. Ein mögliches fünftes entscheidendes Spiel der Finalserie würde am 12. Juni stattfinden.