Eriksson spielte mit Gran Canaria in den vergangenen Spielzeiten im Eurocup und in der Euroleague, dort gelangen ihm im Schnitt 10,4 Punkte pro Spiel. Eriksson gilt als guter und sicherer Werfer, aus der Dreierdistanz aber auch in Korbnähe.



Sportdirektor Himar Ojeda äußerte sich begeistert über die Neuverpflichtung: "Er ist ein Spieler, den ich schon als Scout für die Atlanta Hawks gemocht und sogar gedraftet habe. Dass er jetzt für ALBA spielt, gefällt mir besonders, weil er sehr gut zu unserer Philosophie passt - menschlich und natürlich spielerisch", sagte Ojeda und lobte vor allem die Spielintelligenz von Eriksson.

Der Schwede spielte seit 2010 in Spanien, unter anderem auch für den Spitzenclub FC Barcelona. "Ich hoffe, dass ich mich schnell eingewöhnen werde", sagte Eriksson und betonte ebenfalls, dass Albas Spielphilosophie gut zu ihm passen würde.