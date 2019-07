Zeitgleich gaben die Albatrosse bekannt, dass mit der Verlängerung Mattissecks die Kaderplanung für die kommende Saison abgeschlossen sei. Alba setzt in der Ende September beginnenden Spielzeit auf Kontinuität. Elf Spieler aus der vergangenen Saison bleiben den Berlinern erhalten und haben zumeist langfristige Verträge abgeschlossen.

Hinzu kommen mit Marcus Eriksson, Tyler Cavanaugh und Makai Mason drei Neuverpflichtungen. Derrick Walton jr., der im Februar aufgrund der Verletzung von Stefan Peno nachverpflichtet worden war, wird hingegen nicht mehr nach Berlin zurückkehren.

Die Saison startet für Alba erst am zweiten Spieltag der neuen Bundesliga-Spielzeit. Weil die Ligaorganisation dem Aufsteiger Nürnberg Falcons aus wirtschaftlichen Gründen die Lizenz verwehrt hat, spielen in dieser Saison nur 17 Teams, so dass an jedem Spieltag eine Mannschaft spielfrei hat. Die Berliner trifft dies direkt am ersten Spieltag: Die Mannschaft von Kapitän Niels Giffey, der seinen Vertrag bei Alba ebenfalls vor kurzem verlängert hat, muss erst eine knappe Woche später (02.10.19, 20:30 Uhr) in einem Heimspiel gegen Rasta Vechta antreten.