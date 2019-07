Gute Nachrichten für Alba Berlin: Kapitän und Alba-Eigengewächs Niels Giffey hat seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert. Der gebürtige Berliner kam bereits 276 Mal für Alba zum Einsatz und hat damit bereits jetzt die achtmeisten Spiele in der Vereins-Geschichte absloviert. In der nächsten Saison geht Giffey in seine sechste Spielzeit mit den Albatrossen.