Der deutsche Basketball-Nationalspieler Joshiko Saibou verlässt nach zwei Jahren Alba Berlin und wechselt zum Bundesliga-Konkurrenten Telekom Baskets Bonn. Der 29 Jahre alte Point Guard erhält bei seinem neuem Club einen Zweijahresvertrag bis 2021. Das teilten die Berliner am Mittwoch auf ihrer Homepage mit [externer Link].

Wechsel aufs College in die USA

Saibou war 2017 von den Gießen 46ers in die Hauptstadt gewechselt. Es war damals eine Rückkehr zu den eigenen Wurzeln. Der Point Guard wurde im Jugendprogramm des Clubs groß, ehe er Berlin 2011 für mehrere Jahre verließ und für Trier, Crailsheim, Würzburg und eben Gießen spielte.

Zurück bei Alba, erzielte er in den vergangenen beiden Spielzeiten in 117 Spielen 874 Punkte. In der abgelaufenen Hauptrunde kam der achtfache Nationalspieler im Schnitt auf

7,1 Punkte, 1,7 Rebounds und 1,4 Assists.