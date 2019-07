In knapp sechs Wochen steigt die Basketball-Weltmeisterschaft in China. Alba-Legende und Bundestrainer Henrik Rödl spricht im Interview über Ziele, die Entwicklung des deutschen Basketballs, die EM 2021 in Deutschland - und ein Berliner Talent.

Die Endrunde der Basketball-Europameisterschaft 2021 wird in Berlin ausgetragen. Neben den K.o.-Spielen in der Hauptstadt findet in Köln eine von vier Vorrunden statt. Von der Großveranstaltung könnte auch Alba Berlin profitieren.

Das sind Zyklen. Man muss die Mannschaft immer wieder neu zusammenbauen und hoffen, dass sie zusammenbleibt und sich entwickelt. Ich glaube, da sind wir momentan auf einem ganz guten Weg. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die bei der Europameisterschaft 2017 sogar noch die jüngste war. Wir wollen bei der Weltmeisterschaft in China in sechs Wochen dann einen Schritt weiter sein. Wir sind immer noch, wie ich finde, am Anfang. Ich denke, dass wir eine sehr vielversprechende Generation haben, die dann in zwei Jahren Zuhause die Chance hat, etwas zu reißen. Wie weit es dann geht, ist schwer zu sagen. In Europa ist die Konkurrenz sehr hoch. Das gibt es auf keinem anderen Kontinent so. im eigenen Land traut man sich aber natürlich einiges zu.

Das letzte Mal fand eine EM-Endrunde 1993 in Deutschland statt. Damals gewannen die Deutschen im Finale in München gegen die UdSSR. Mit dabei waren auch Sie. 1993 war es ein Überraschungserfolg. Es folgten gute und weniger gute Phasen für den deutschen Basketball. Wie kann man den Weg in den vergangenen 26 Jahren beschreiben?

In den vergangenen 15 oder 20 Jahren gab es eigentlich nur einen Namen: Dirk Nowitzki. Das hat sich ein wenig geändert. Nowitzki ist zurückgetreten und momentan spielen so viele Deutsche wie noch nie in der NBA, der stärksten Basketballliga der Welt. Was hat sich denn in der deutschen Nachwuchsarbeit in den letzten zehn Jahren getan, dass so viele gute Spieler dabei herauskommen?

Die Tiefe, die wir momentan im deutschen Basketball haben, ist stark. Viele Jungs spielen auf höchstem Niveau, nicht nur in der NBA, sondern auch in den europäischen Top-Ligen. Insgesamt hat sich im deutschen Basketball unfassbar viel getan. Bayern München und Alba Berlin spielen in der kommenden Saison in der Euroleague. Auch die Spieler, die in der Bundesliga aktiv sind, zeigen also eine ganz andere Entwicklung als damals rund um 1993 – da waren wir mit zwölf Spielern am Start und danach war dann nicht mehr viel. Da hat sich die Jugendarbeit der letzten Jahre wirklich ausgezahlt. Die Standards in der Basketball Bundesliga (BBL) wurden erhöht, Ligen gegründet. Die deutsche Nationalmannschaft kann sich auch in den Jugendbereichen wieder sehen lassen. Das macht sehr viel Spaß und gibt Hoffnung.