Am ersten Augustwochenende verwandeln "Die Finals" Berlin in eine urbane Wettkampfarena. Im Bahnradfahren geht der Berliner Theo Reinhardt zusammen mit seinem Teamkollegen Roger Kluge als Favorit ins Rennen. Friedrich Rößler stellt Reinhardt vor.

Im Zweier-Mannschaftsfahren - dem sogenannten Madison - sind Theo Reinhardt aus Berlin und Roger Kluge aus Eisenhüttenstadt aktuell das Maß aller Dinge. Seit zwei Jahren bilden beide ein Team, seit zwei Jahren stehen sie regelmäßig auf dem Podest. Das dynamische Duo belegte bei der EM 2018 in Glasgow den zweiten Platz, beim Weltcup Ende 2018 in Berlin den dritten und beim Berliner Sechstagerennen 2019 den ersten. Beeindruckend verteidigten beide auch ihren WM-Titel 2019 im polnischen Pruszkow.

Der 28-jährige Theo Reinhardt entdeckte seine Radrennleidenschaft früh. Als kleiner Junge saß er zusammen mit seinen Eltern im Berliner Velodrom und staunte den Bahnradlegenden Robert Bartko und Guido Fulst hinterher. Im Interview auf der zibb-Couch im rbb-Fernsehen verrät Reinhardt, dass es damals sein Traum war, "da unten mal mitfahren zu dürfen."

Mit 18 Jahren machte er zum ersten Mal auf sich als Bahn- und Straßen-Radrennfahrer aufmerksam. 2014 gewann der Berliner zum Beispiel die Deutsche Meisterschaft in der Mannschaftsverfolgung auf der Bahn. Ein Jahr später durfte er sich Deutscher Straßen-Radmeister und erneut Deutscher Meister in der Bahn-Mannschaftsverfolgung nennen. Es folgten seine bisher größten Erfolge im Zweier-Mannschaftfahren mit dem Brandenburger Roger Kluge. Zu den bisherigen Highlights dürfte für Theo Reinhardt aber auch der dritte Platz beim Berliner Sechstagerennen 2014 zählen. Schließlich ging der Newcomer damals mit seinem Idol Robert Bartko zusammen an den Start.