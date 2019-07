Beach-Volleyball-WM in Hamburg

Die Berliner Olympiasiegerin im Beach-Volleyball, Laura Ludwig, hat mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch bei der WM in Hamburg die Runde der letzten 32 Teams erreicht. Gegen die Außenseiter Tochukwu Nnoruga und Francisca Ikhiede aus Nigeria erreichten die Deutschen einen ungefährdeten Sieg in zwei Sätzen (21:10, 21:9). In der Gruppe J stehen Ludwig und Kozuch damit auf dem ersten Platz.