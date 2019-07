Bild: imago/Camera 4

Weltcup im Bogenschießen - In Berlin fliegen wieder die Pfeile

02.07.19 | 17:25 Uhr

Bis Sonntag findet in Berlin zum dritten Mal in Folge der Weltcup im Bogenschießen statt. Deutschlands beste Bogenschützin Lisa Unruh muss sich in einem internationalen Favoritenfeld beweisen. Ein Überblick über die wichtigsten Fakten zum Wettbewerb.



Mit den ersten Qualifikations-Schießen hat am Dienstag auf dem Maifeld am Olympiastadion der Weltcup im Bogenschießen begonnen. Mehr als 250 Athleten aus 49 Nationen kämpfen bis Sonntag um die Medaillen. Darunter 15 aus Deutschland - die Olympiazweite Lisa Unruh führt eine Gruppe Berliner Schützen an, die beim Weltcup zahlreich vertreten sind. Die Finals finden am Samstag und Sonntag auf dem Lilli-Henoch Sportplatz am Anhalter Bahnhof statt. Dort wurde eigens für den Weltcup eine 2.000 Zuschauer fassende Arena errichtet.

Die Bogentypen und die Regeln

Geschossen wird beim Weltcup mit dem Recurvebogen und dem Compoundbogen. Der Recurvebogen kommt auch bei Olympischen Spielen zum Einsatz. Wettkämpfe mit dem Compoundbogen hingegen sind nicht olympisch. Der Recurvebogen kann komplett zerlegt werden und besteht aus vielen Einzelteilen. Der Compoundbogen besteht dagegen nur aus einem Mittelteil und zwei Wurfarmen. Beim Recurve wird aus 70 Metern auf die Zielscheibe geschossen, beim Compound steht die Scheibe mit 50 Metern Entfernung etwas näher am Schützen. Jeder Sportler schießt pro Qualifikations-Wettkampf 72 Pfeile, dabei müssen in vier Minuten sechs Pfeile abgeschossen werden - eine sogenannte Passe. In der Qualifikation ziehen die besten 104 Athleten jeder Klasse in das Finale ein.

Die Favoriten

Die Berliner Olympiazweite Lisa Unruh, die beim vorigen Weltcup in Berlin die Silbermedaille gewinnen konnte, ist eine der weltbesten Bogenschützinnen. Im Recurve tritt sie sowohl im Einzel als auch im Teamwettbewerb an. Weltranglisten-Erste ist zur Zeit allerdings die Koreanerin Kang Chae Young, die beim letzten Weltcup im niederländischen ’s-Hertogenbosch die Silbermedaille gewinnen konnte. Im Compound führt die Türkin Yesim Bostan die Weltrangliste an, den Weltcup in 's-Hertogenbosch gewann die Russin Natalia Avdeeva. Bei den Männern tritt der Recurve-Weltmeister und Weltranglisten-Erste Brady Ellison an. Der US-Amerikaner gilt auch in Berlin als Titelfavorit. Florian Kahllund ist zur Zeit Weltranglisten Zwölfter und der ambitionierteste deutsche Schütze bei den Männern. Im Compound ist der Niederländer und Weltranglisten-Erste Mike Schloesser erster Anwärter auf den Titel. Für alle Athleten ist der Weltcup in Berlin die letzte Möglichkeit, sich für das Weltcup-Finale im September in Moskau zu qualifizieren.

Zeitplan und Tickets

Die ersten Qualifikations-Runden laufen im Einzel bereits seit Mittwochmorgen. Bis Freitag (5. Juli) finden auf dem Maifeld noch die Qualifikations-Runden und die ersten Ausscheidungs-Runden statt. Der Eintritt für Zuschauer ist auf dem Maifeld kostenlos. Die Wettbewerbe starten täglich um 9 Uhr. Ab Samstag (6. Juli) finden die Wettkämpfe dann am Anhalter Bahnhof statt. Beginn ist hier täglich um 9:30 Uhr. Am Samstag fallen die Entscheidungen im Team-, Einzel- und Mixed-Compound. Am Sonntag werden die Weltcup-Sieger in allen Recurve-Wettbewerben ermittelt. Der Eintritt zu den Finals am Anhalter Bahnhof kostet pro Tag 15 Euro, ermäßigt 13 Euro.

Sendung: Inforadio, 02.07.19, 18:15 Uhr