Stürmer Martin Buchwieser verlässt die Eisbären Berlin und schließt sich den Löwen Frankfurt aus der DEL 2 an. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Buchwieser kommt in 122 Spielen für die Eisbären auf elf Tore und 24 Vorlagen. Der 30-jährige war 2017 nach Berlin gewechselt.