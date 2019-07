Die Beachvolleyball-WM in Hamburg muss ab sofort auf die größten Fan-Lieblinge verzichten. Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Laura Ludwig aus Berlin und ihre neue Partnerin Margareta Kozuch schieden schon in der ersten K.o.-Runde aus.

Ludwig und Kozuch, die früher für das deutsche Hallen-Nationalteam spielte, hatten am Mittwoch im Stadion am Rothenbaum gegen die US-Amerikanerinnen Summer Ross und Sara Hughes keine Chance. Trotz lautstarker Unterstützung von rund 10.000 Fans verloren die beiden überraschend deutlich mit 0:2 (15:21, 12:21). Auch vier weitere Teams des Deutschen Volleyball-Verbandes blieben bereits zum Start der Alles-oder-nichts-Phase hängen.

Nach dem verletzungsbedingten Karriere-Ende von Kira Walkenhorst, der Partnerin von Ludwig beim gemeinsamen Olympia- und WM-Sieg, konnte sich das zu Jahresbeginn neu zusammengestellte Team mit "Maggie" Kozuch nach starken, aber auch schwächeren Leistungen in der Gruppenphase nicht stabilisieren. Von Beginn an drückte das US-Duo den Hamburgerinnen ihr Spiel auf und siegte am Ende klar.



Damit sind Karla Borger und Julia Sude als einziges deutschen Frauenteam weiter im WM-Rennen. Das Stuttgarter Duo besiegte im deutschen Duell Kim Behrens und Cinja Tillmann (Münster) knapp mit 2:1 (19:21, 21:17, 15:13) und trifft jetzt am Donnerstag im Kampf um das Viertelfinale auf die Brasilianerinnen Barbara/Fernanda.

Sendung: rbb24, 03.07.2019, 21.45 Uhr