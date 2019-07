Ede kommt auf 28 Bundesliga-Einsätze für Hertha BSC und Mainz 05. 109 Mal spielte er in der zweiten Liga, davon 80 Mal für Union Berlin. Beim ersten Testspiel der Saison der VSG gegen Drittligist Hansa Rostock (2:0) stand Ede bereits nicht mehr im Kader. "Chinedu hat mich um die Auflösung seines Vertrages gebeten. Er will sich auf seine Trainerkarriere vorbereiten", sagte Altglienickes Sportchef Daniel Böhm der "B.Z.".

Für die VSG Altglienicke kam Ede in der vergangenen Saison nur auf 18 Spiele, in denen er drei Tore erzielte. Insgesamt stand er für die VSG in der Regionalliga und im Landespokal 37 Mal auf dem Feld und kommt auf sieben Treffer. Chinedu durchlief in seiner Karriere verschiedene internationale Stationen weltweit. Unter anderem spielte er in Thailand und Zypern.