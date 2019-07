So schnitten die Berliner Klubs in dieser Saison ab

Die Sport-Saison 2018/2019 ist für die Berliner Klubs vorbei. Zeit ein Fazit zu ziehen: zum Abschneiden der Klubs in der abgelaufenen Saison, der Entwicklung in den vergangenen Jahren und die Auswirkungen auf den "Berlin Score".

Mit der Finalserie in der Basketball-Bundesliga, in der Alba Berlin Bayern München unterlag , ist auch für die letzte Berliner Profimannschaft die Saison 2018/2019 beendet. Teilweise verbesserten sich die Teams im Vergleich zum vergangenen Jahr - die Füchse, Hertha BSC und die Eisbären spielten hingegen eine schlechtere Saison als im Vorjahr. Das wirkt sich auch auf den "Berlin Score" aus, er fällt - wenn auch nur gering. Selbst der dritte Platz von Union Berlin kann das nicht verhindern.

Alba Berlin beendete die Saison zum zweiten Mal in Folge als Vizemeister. Wie schon in der Spielzeit 2017/18 zogen sie trotz enger Finalspiele gegen die starken Bayern den Kürzeren.

Union Berlin sicherte sich den dritten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga, In der Relegation gegen den VfB Stuttgart gelgang den Köpenickern dann die Sensation : Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gelang der Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. In der Spielzeit 2017/18 waren sie noch Achter geworden.

Hertha BSC beendete die Spielzeit nach einer durchwachsenen Saison wie auch schon im Vorjahr im Mittelfeld. Auf den zehnten Platz in der Saison 2017/18 folgte in der Bundesligasaison 2018/19 der enttäuschende elfte Platz.

Auch die Füchse Berlin rutschen im Vergleich zum Vorjahr ab. Statt eines starken dritten Platzes wie noch in der Saison 2017/18 reichte es in der abgelaufenen Spielzeit nur für den sechsten Rang.

Aus den Platzierungen aller Berliner Mannschaften hat rbb|24 einen Durchschnittswert errechnet, den "Berlin Score". In der Grafik ist dieser mit der gestrichelten, pinken Linie dargestellt. So werden die Leistungen aller Berliner Teams in der abgelaufenen Saison im Durchschnitt dargestellt.

Natürlich ist ein zehnter Platz in der Bundesliga höher einzustufen als ein dritter in der zweiten Liga. Ein Vergleich der Leistungen der Berliner Mannschaften ist dennoch möglich, da wir nur messen, wie zum Beispiel der 1. FC Union im Vergleich zu anderen Jahren in seiner jeweiligen Liga abgeschnitten hat. Fans aller Vereine können in der Grafik also das Abschneiden ihres Teams in den vergangenen zehn Jahren erkennen und wie sich die Leistungen entwickelt haben.

Dabei wird der Tabellenplatz zum Saisonende gewertet. Sofern die Mannschaft in den Playoffs gespielt hat, zählt das Abschneiden dort. Außerdem muss beachtet werden, dass der 1. FC Union 2009 in der 3. Liga und Hertha BSC in den Jahren 2011 und 2013 in der 2. Liga spielten.