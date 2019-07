Das Tennis-Talent Rudi Molleker hat das Viertelfinale beim Turnier am Hamburger Rothenbaum verpasst. Der 18-Jährige aus Oranienburg unterlag am Donnerstag dem an Nummer drei gesetzten Italiener Fabio Fognini mit 5:7, 4:6.

Damit ist von den ursprünglich sieben Deutschen im Hauptfeld nur noch die deutsche Nummer eins Alexander Zverev in der Runde der letzten Acht bei der mit 1,7 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung vertreten. Der 22-Jährige hatte den Argentinier Federico Delbonis mit 6:4, 7:6 (7:2) bezwungen.

Molleker, geboren in Sewerodonezk (Ukraine), startet für den LTTC Rot-Weiß Berlin. Bereits am Mittwoch war er im Doppel-Wettbewerb des ATP-Turniers in Hamburg ausgeschieden. An der Seite des Serben Nenad Zimonjic scheiterte er an dem indisch-spanischen Duo Rohan Bopanna und Pablo Carreno Busta mit 3:6, 7:5 und 3:10.