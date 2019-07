Der spanische Erstligist RC Celta de Vigo kommt für ein Testspiel gegen Union Berlin nach Köpenick. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Anstoß ist am 03. August um 16 Uhr im Stadion an der Alten Försterei.

Gut eine Woche später treten die Eisernen in ihrem ersten Pflichtspiel der neuen Saison in der ersten Runde des DFB-Pokals beim VfB Germania Halberstadt an.