"Wir waren gut vorbereitet, es hat Spaß gemacht, zu schießen", sagte die Berlinerin Unruh, die bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro Zweite geworden war, in der ARD. "Vielleicht sind wir etwas zögerlich geworden. Man hat eine gewisse Aufregung und will auch, aber dann will manchmal der Bogen nicht."