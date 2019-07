Eisbären starten mit Heimspiel in die neue Saison

Die Eisbären Berlin starten mit einem Heimspiel in die neue Saison. Die Berliner eröffnen die Spielzeit 2019/2020 zu Hause am 13. September gegen die Grizzlys Wolfsburg. Am Sonntag, den 15. September reisen sie dann zu den Fischtown Pinguins nach Bremerhaven.