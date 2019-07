imago/foto2press Audio: Inforadio | Martina Schrey | 27.06.2019 | Bild: imago/foto2press

Berliner Blogger Matthias Vogel - "Richtig angefixt" vom Frauenfußball

01.07.19 | 11:00 Uhr

Die Weltmeisterschaft ist für die DFB-Frauen Geschichte. Bald startet wieder der Ligabetrieb. Der findet in Berlin drittklassig statt. Höchstens. Matthias Vogel berichtet dennoch auf dem Blog "rasenperlen.com" - um das zu liefern, was sonst kaum existent wäre.

Die Geschichte des Frauenfußball-Blogs rasenperlen.com [externer Link] ist eine derer, die mit einem Zufall beginnt und mit etwas Großem endet. Der Moabiter FSV hatte auf der Suche nach einem Co-Trainer für seine Frauen-Mannschaft in der Landesliga inseriert - und das Ganze mit einem Angebot garniert, das für Matthias Vogel so verlockend klang, dass er es nicht ausschlagen konnte. "Es hieß, dass sie dafür die Fortbildung des Trainerscheins bezahlen", sagt er im rbb-Interview und lacht. Denn genau die war bei ihm dringend nötig. "Ich bin aus Bayern hoch nach Berlin gekommen. Und der Schein drohte zu verfallen. Es war also wirklich höchste Zeit."

Engagiert als Trainer und Blogger: Matthias Vogel. | Bild: Matthias Vogel

So kam Vogel - der Mann, der diesen Sport, seit er denken kann, spielt und liebt - in den Berliner Frauenfußball. Es sollte gerade einmal ein halbes Jahr dauern, da war der Co plötzlich Chef. "Der vorherige Trainer hat gesagt: 'Ich bin dann mal weg.'", erzählt Vogel. Zu dem Zeitpunkt sei er längst begeistert gewesen. Der Wissenshunger seiner Spielerinnen habe ihm nachhaltig imponiert. Ihr Wille, immer besser zu werden - ja: Ihr Ehrgeiz mitzuziehen, auch wenn es die Übungen mal komplizierter sind. "Das hat mich richtig angefixt", sagt er. Wohl auch, weil er das aus dem Amateurbereich der Männer so nicht kannte. "Da wissen sie wissen meist schon alles - und das, obwohl sie in dieser Hammelklasse spielen. Es ist schwer, denen was zu sagen."

Blogname von der Schwiegermutter

Schnell stellte Vogel fest, dass jedoch etwas fehlte: Die Berichterstattung über das, was im Amateurfußball der Frauen passierte, "war quasi nicht existent", sagt er. Dass das inzwischen nicht mehr so ist, liegt maßgeblich an ihm. "Ich habe mir gedacht: Was liegt näher daran, als ein bisschen was daran zu ändern?" Denn er hat damit Erfahrung - weiß, wie das geht. Vogel ist Journalist. Schon in frühen Tagen im Münchner Speckgürtel schrieb er über unterklassigen Fußball, damals noch bei den Männern - und merkte, wie gut das funktionierte. "Das ist immer sehr gut angekommen. Weil die Leute sich wiederfinden. Jeden Montag ist gierig die Zeitung gelesen worden - und man hat sich ein bisschen aufgezogen", sagt er.

Mehr zum Thema imago/Aleksandar Djorovic Analyse des Frauenfußballs in Berlin - "Frauen der ersten Mannschaft bei Union kriegen nicht mal Geld" Frauenfußball findet in Berlin nur unterklassig statt. In den ersten beiden Ligen ist kein einziges Hauptstadt-Team vertreten. Es wird kaum investiert - und lange fehlten die Konzepte. Doch es gibt vorsichtige Anzeichen auf Besserung. Von J. Mohren und S. Wenzel

Das wollte er nun also auch im Berliner Frauenfußball etablieren. Die Blog-Idee war geboren. Der Namen "rasenperlen.com" war das Ergebnis eines Brainstormings in der Familie - ausgerechnet der Vorschlag der Schwiegermutter setzte sich durch. Die habe mit Fußball eigentlich so gar nichts am Hut. "Ich fand den schön und passend", sagt Vogel - und: "Ich habe mir schon Gedanken gemacht wegen Perlen. Das ist ja manchmal auch so ein bisschen despektierlich gemeint. Auf der anderen Seite: Ich finde es eben auch glänzend, was die da bringen."

fussball.de und viele Gespräche

Für Vogel heißt der Blog vor allem: Er ist viel unterwegs. Da ist sein Trainerjob, inzwischen bei der zweiten Frauen-Mannschaft von Viktoria - und zusätzlich versucht er, jedes Wochenende noch zwei weitere Spiele zu sehen. Mindestens. "Das ist nach meinen Vorstellungen eigentlich noch viel zu wenig", sagt er, "aber ich merke dann doch, wie ich an eine Grenze komme." Und da ist ja auch noch die Familie, die das zeitintensive Hobby mittragen muss. "Es ist nicht immer prickelnd. Ich muss das schon ein bisschen durchsetzen", sagt er. Aber er tut das aus Überzeugung. Damit eben auch die Spielerin aus der Bezirksliga mal etwas über sich liest. Um auch fundiert darüber schreiben zu können, sei "fussball.de" zwar eine gute Grundlage - das alleine reiche aber natürlich nicht. Vogel führt zahlreiche Gespräche, oftmals schon vor den Partien mit den Trainern - und am Platz mit den Akteurinnen. "Ich gehe direkt zu ihnen. Spreche mit ihnen. Und dann sammelt sich das so ein bisschen an. Ich habe ja auch vier Jahre als Trainer gearbeitet. Da kennt man auch ein paar Spielerinnen, die auffallen", sagt er. Und er rennt offene Türen ein - inzwischen sowieso, wo er sich doch einen Namen gemacht hat. "Die freuen sich darüber, dass jetzt endlich jemand was macht und was schreibt."

"Einfach mal die Schatulle aufmachen"

Vogel würde es sich sehr wünschen, dass der Frauenfußball in Berlin nicht nur von der Regionalliga abwärts stattfindet. Beinahe hätte es geklappt: Union Berlin stand in der Relegation um den Aufstieg in die zweite Liga - und scheiterte am Ende doch knapp. "Mir wäre es sehr recht. Ich sage ja immer: Ich steige dann auch ein bisschen mit auf. Wenn ich jetzt über die Bundesliga schreiben dürfte, wäre das natürlich schon toll", sagt er und lacht. Die großen Mannschaften wie Bayern München und Wolfsburg würden zeigen, dass es eine gute Sache sei, wenn Top-Clubs den Frauenfußball unterstützen. Auch wenn "Spitzenspiele in der Bundesliga auch mal richtig schwach besucht sind." Das müsse man realistisch sehen. Vogel überzeugt der Sport - mit seiner Ästhetik, seiner Schnelligkeit und Athletik, wie er sagt. In allen diesen Bereichen habe der Frauenfußball zulegen können. "Selbst wenn er dem Vergleich mit den Männern nie wirklich standhalten können wird, ist es trotzdem eine hochattraktive Geschichte", sagt er. Das gelte auch für Vereine wie Union, der bereits eine richtig gute Jugendarbeit leiste, und die frauenfußballose Hertha. "Man muss erstmal ein bisschen ankurbeln und dafür mal die Schatulle aufmachen", sagt Vogel - und: "Bei den Summen, die da immer im Spiel sind, kann ich es nicht begreifen, wieso Hertha das nicht schon längst gemacht hat."

Hinweis: Beim Klick auf das Titelbild hören Sie das komplette Interview mit Matthias Vogel. Es wurde vor dem Viertelfinal-Aus des DFB-Teams am Samstag gegen Schweden aufgezeichnet. Deshalb sind die Passagen, die sich direkt auf die WM beziehen, inhaltlich in Teilen überholt.

Sendung: Inforadio, 27.06.2019, 10:05 Uhr