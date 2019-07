Die Stimmung ist entspannt in den ersten Tagen in Österreich. Trainer Urs Fischer kommt morgens mit einem Lächeln auf den Trainingsplatz und begrüßt die Zuschauer. Auch unter den Spielern beobachtet man immer wieder kleine Scherze. Der dienstälteste Unioner Michael Parensen nahm Stürmer Sebastian Polter nach dessen Tor gegen Linz auf die Schippe. "Polter trifft nur, wenn man ihn anschießt", grinste er seinen Teamkollegen an, der sich ebenfalls das Lachen nicht verkneifen konnte. Der enorme Konkurrenzkampf ist aber im Training spürbar. Dort herrscht eine konzentrierte und ernsthafte Atmosphäre.

33 Spieler kämpfen um einen Platz in der Mannschaft. Einen so großen Konkurrenzkampf gab es noch nie bei Union. Da schadet jede verpasste Trainingseinheit. Die Verlierer in der ersten Hälfte des Trainingslagers sind daher schnell gefunden. Außenverteidiger Julian Ryerson zog sich gegen den SV Ried beim 3:0-Testspielsieg eine Zerrung der Wadenmuskulatur zu. Stürmer Suleiman Abdullahi kam wegen Visa-Problemen zu spät aus seiner Heimat Nigeria und absolviert in Österreich lediglich Laufeinheiten. Innenverteidiger Florian Hübner plagt sich mit Kapselproblemen im Knie und kann nur zuschauen: "Es gibt für mich gerade nichts Schlimmeres, als im Kraftraum zu stehen und die Jungs auf dem Platz trainieren zu sehen. Das ist natürlich bitter, aber was soll ich machen."