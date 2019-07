Der Berliner AK hat am Mittwoch sein Auswärtsspiel beim FSV Union Fürstenwalde mit 2:0 gewonnen und bleibt damit auch am 2. Spieltag an der Tabellenspitze der Fußball-Regionalliga Nordost. Abu Bakarr Kargbo brachte seine Mannschaft bereits in der fünften Minute in Führung und nur wenig später legte Shawn Kauter zum 2:0 nach (12. Minute). Bereits am vergangenen Wochenende hatte die Mannschaft von Ersan Parlatan mit 4:2 gegen Bischofswerda gewinnen können.

Auch der BFC Dynamo konnte am zweiten Spieltag den zweiten Sieg feiern. Am Wochenende hatte das Team von Christian Benbennek mit 3:1 gegen den SV Babelsberg mit 3:1 gewonnen, am Mittwochabend siegte der BFC, der mit hohen Erwartungen in die neue Saison gegangen war, mit 1:0 beim Bischofswerdaer FV. Das Tor für Dynamo erzielte in der 52. Minute Mateusz Lewandowski, der damit bereits sein zweites Saisontor markierte. Der BFC belegt durch den Sieg nach dem zweiten Spieltag den zweiten Tabellenplatz und ist dem Berliner AK dicht auf den Fersen.