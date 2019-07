Es war Ante Covic an der Seitenlinie anzusehen, dass er gerade mit der defensiven Leistung seiner Mannschaft im ersten Durchgang unzufrieden war. Immer wieder gab er lautstarke Anweisungen an seine Hintermannschaft, in der neben dem Neuzugang Dedryck Boyata auch Mathew Leckie auf der Rechtsverteidigerposition spielte. Insgesamt, so scheint es, probiert Covic auf der nach dem Abgang von Valentino Lazaro noch dünn besetzten rechten Seite verschiedenste Varianten aus. Auf der Position vor Leckie durfte sich Rückkehrer Alexander Esswein 45 Minuten lang beweisen.

Im zweiten Durchgang wechselte Covic sein Team komplett durch. Das neue führte der Kapitän Vedad Ibisevic in der Sturmspitze an. Der Neuzugang Daishawn Redan vom FC Chelsea stürmte im zweiten Abschnitt über die linke Seite und konnte in der 58. Minute ein Zuspiel von Lukas Klünter zur 1:0-Führung nutzen. Hertha spielte in der zweiten Hälfte besser und nutzte es aus, dass Istanbuls Trainer Ersun Yanal seine Mannschaft nur nach und nach austauschte.

In der 80. Minute erhöhte Ibisevic zunächst noch auf 2:0, ehe Allahyar Sayyadmanesh eine Minute später auf 2:1 verkürzte. Zum Ausgleich kam Fenerbahce Istanbul allerdings nicht mehr. Das Trainingslager der Berliner dauert noch bis zum 1. August. Am 31. Juli (18 Uhr) bestreitet die Covic-Elf ein weiteres Testspiel gegen den Premier League-Klub West Ham United. Am 16. August, einem Freitag, eröffnet Hertha BSC die Bundesligasaison mit einem Auswärtsspiel gegen Bayern München.